Anteprima UEFA Conference League: Partite di stasera con risultati provvisori

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Siamo a ore di distanza per conoscere i quarti di finale della UEFA Conference League, la competizione di calcio di terzo livello della UEFA alla sua quinta edizione. La gara di ritorno dei quarti di finale si gioca oggi, giovedì 19 marzo, e la maggior parte degli incontri è ancora aperta: solo l'AEK Atene ha preso un vantaggio quasi definitivo la scorsa settimana, 4-0 contro il Celje.

Rayo Vallecano e Shakhtar godono anch'essi di solidi vantaggi stasera, ma le cose non sembrano molto positive per il Crystal Palace, l'unica squadra inglese in competizione, che, dopo uno 0-0 la scorsa settimana, cercherà di evitare l'eliminazione, come è successo alla maggior parte dei loro amici in Champions League tranne Arsenal e Liverpool.

Ecco un elenco delle partite della UEFA Conference League di questo pomeriggio e sera, e i risultati riportati dalla scorsa settimana:

Orari delle partite della Conference League il 19 marzo



AEK Atene vs Celje (4-0): 18:45 CET, 17:45 GMT



AEK Larnaca vs Crystal Palace (0-0): 18:45 CET, 17:45 GMT



Mainz vs Sigma Olomouc (0-0): 18:45 CET, 17:45 GMT



Raków vs Fiorentina (1-2): 18:45 CET, 17:45 GMT



Rayo Vallecano vs Samsunspor (3-1): 21:00 CET, 20:00 GMT



Shakhtar vs Lech Poznań (3-1): 21:00 CET, 20:00 GMT



Sparta Praha vs AZ Alkmaar (1-2): 21:00 CET, 20:00 GMT



Strasburgo vs Rijeka (2-1): 21:00 CET, 20:00 GMT



Chi pensi si qualificherà per i quarti di finale della UEFA Conference League?