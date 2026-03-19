Anteprima UEFA Conference League: Partite di stasera con risultati provvisori
Orari per le ottavi di finale della Conference League (ritorno).
Siamo a ore di distanza per conoscere i quarti di finale della UEFA Conference League, la competizione di calcio di terzo livello della UEFA alla sua quinta edizione. La gara di ritorno dei quarti di finale si gioca oggi, giovedì 19 marzo, e la maggior parte degli incontri è ancora aperta: solo l'AEK Atene ha preso un vantaggio quasi definitivo la scorsa settimana, 4-0 contro il Celje.
Rayo Vallecano e Shakhtar godono anch'essi di solidi vantaggi stasera, ma le cose non sembrano molto positive per il Crystal Palace, l'unica squadra inglese in competizione, che, dopo uno 0-0 la scorsa settimana, cercherà di evitare l'eliminazione, come è successo alla maggior parte dei loro amici in Champions League tranne Arsenal e Liverpool.
Ecco un elenco delle partite della UEFA Conference League di questo pomeriggio e sera, e i risultati riportati dalla scorsa settimana:
Orari delle partite della Conference League il 19 marzo
- AEK Atene vs Celje (4-0): 18:45 CET, 17:45 GMT
- AEK Larnaca vs Crystal Palace (0-0): 18:45 CET, 17:45 GMT
- Mainz vs Sigma Olomouc (0-0): 18:45 CET, 17:45 GMT
- Raków vs Fiorentina (1-2): 18:45 CET, 17:45 GMT
- Rayo Vallecano vs Samsunspor (3-1): 21:00 CET, 20:00 GMT
- Shakhtar vs Lech Poznań (3-1): 21:00 CET, 20:00 GMT
- Sparta Praha vs AZ Alkmaar (1-2): 21:00 CET, 20:00 GMT
- Strasburgo vs Rijeka (2-1): 21:00 CET, 20:00 GMT
Chi pensi si qualificherà per i quarti di finale della UEFA Conference League?