Anthem I server verranno chiusi il 12 gennaio del prossimo anno

"Smettetela di uccidere i giochi", ha detto una volta qualcuno. Chiaramente, EA non stava ascoltando, poiché ora hanno in programma di staccare finalmente la spina ai server di Anthem. Il flop sviluppato da Bioware è stato lanciato nel febbraio 2019 con grandi ambizioni, ma è stato rapidamente accolto con critiche per i suoi contenuti superficiali e numerosi bug.

In un post sul blog EA ha scritto:

Ciao a tutti

Abbiamo un importante aggiornamento da condividere riguardo Anthem. Dopo un'attenta considerazione, il 12 gennaio 2026 scompariremo Anthem. Ciò significa che il gioco sarà ancora giocabile online per i prossimi 180+ giorni. A partire da oggi, non è più possibile acquistare valuta premium di gioco, ma è comunque possibile utilizzare il saldo rimanente fino a quando i server non saranno offline.

Apprezziamo profondamente la vostra dedizione, passione e supporto nel corso degli anni e vorremmo ringraziarvi per questo.

Un'importante revisione e rilancio sotto il nome di Anthem 2.0 era in lavorazione, ma alla fine non è mai avvenuto. Da allora, il gioco è rimasto silenziosamente sullo sfondo. Ma il 12 gennaio del prossimo anno, la fantasia di Iron Man termina ufficialmente quando i server vanno offline, rendendo il gioco completamente ingiocabile.

A partire da oggi, non è più possibile acquistare valuta premium nel gioco. Tuttavia, i giocatori che hanno ancora fondi nel loro account possono continuare a spenderli fino alla chiusura. Inoltre, Anthem verrà rimosso dalla libreria di EA Play il 15 agosto.

EA ci tiene a precisare che non si stanno verificando licenziamenti o rimescolamenti interni a seguito della chiusura, ma semplicemente che il gioco ha raggiunto la fine del suo ciclo di vita. Per i fan, questa è l'ultima possibilità di accedere, completare alcune missioni e immergersi nel mondo di Anthem un'ultima volta prima che scompaia per sempre.

"Deludente" non inizia nemmeno a coprirlo. Anthem meritava molto di più, ma per vari motivi, non ha mai avuto la possibilità di brillare veramente.

Hai giocato a Anthem in passato?