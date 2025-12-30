Anthem sta andando nella tomba - ora è la tua ultima occasione per giocare al looter-shooter di BioWare

HQ

Il conto alla rovescia è iniziato e il 12 gennaio i server del looter-shooter di BioWare saranno chiusi definitivamente. Dopo di ciò, è semplicemente game over: il gioco sarà ingiocabile, diventando un altro esempio del perché sia sempre online sia una cattiva idea.

Chiunque improvvisamente senta una curiosità morbosa di saltare e volare in Anthem, completo di armatura simile a quella di Iron Man, dovrà sbrigarsi - e essere un po' fortunato. Il gioco è stato ritirato dai negozi digitali nell'estate, quando è stato annunciato il lockdown, quindi l'unica possibilità ora sono le copie fisiche polverose nei contenitori in saldo.

Un destino triste per quella che sarebbe stata la prossima grande novità di BioWare, e il grande reboot pianificato sotto il nome "Anthem Next" non si è mai concretizzato. Invece, lo studio si è concentrato su altre cose come Mass Effect Legendary Edition e Dragon Age: The Veilguard.