Anthony Davis dovrà indossare speciali occhiali protettivi per il resto della sua carriera

HQ

Anthony Davis, l'ala forte dei Dallas Mavericks, ceduto l'anno scorso dai Los Angeles Lakers in cambio di Luka Doncic, considerato uno dei migliori giocatori della storia nel suo ruolo, dovrà indossare occhiali protettivi per il resto della sua carriera cestistica per ordine del suo medico.

Davis ha subito un infortunio all'occhio la scorsa stagione, quando si è scontrato con il gomito del suo compagno di squadra Daniel Gafford, e ha subito un intervento chirurgico per riparare una retina staccata. Il medico ha autorizzato il 32enne a continuare a giocare a basket, ma dovrà indossare un tipo speciale di occhiali.

Le foto dell'allenamento dei Dallas Mavericks mostrano già AD che indossa gli occhiali, e lui ammette di non essere "troppo entusiasta" e di essersi abituato a loro in estate. "Il recupero è stato di circa quattro o cinque settimane, quando ho dovuto davvero lasciare che l'occhio riposasse e guarisse. Quindi, ho avuto un sacco di tempo in famiglia con i bambini e la moglie", ha detto (via NBA.com).