Anthony Joshua conferma il match di ritorno a luglio e affronterà Tyson Fury a novembre

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Anthony Joshua, 36 anni, ex campione britannico unificato dei pesi massimi tra il 2017 e il 2021, ha annunciato il suo prossimo incontro, il primo dopo l'incidente d'auto subito in Nigeria il 29 dicembre 2025, durante il quale ha subito lievi ferite e due amici stretti sono morti. L'incidente è avvenuto solo pochi giorni dopo il suo incontro molto pubblicizzato contro lo youtuber Jake Paul, in cui ha vinto per KO al sesto round, ed è stato trasmesso da Netflix.

Anthony Joshua ha confermato che affronterà il pesante massimo albanese di 35 anni Kristian Prenga (20 vittorie, tutte per KO, 1 sconfitta) il 25 luglio, in un incontro chiamato "The Comeback", che si terrà a Riyadh, annunciato dal presidente della General Entertainment Authority dell'Arabia Saudita, Turki Alalshikh. Sarà trasmesso in tutto il mondo su DAZN.

Sarà solo la prima lotta per Giosuè a Riyadh, poiché ha firmato un accordo multi-combattimenti con il regno dell'Arabia Saudita. "Non è un segreto che mi sia preso del tempo per consolidare e ricostruire per essere pronto a tornare sul ring e oggi è il prossimo passo di questo percorso," ha detto Joshua.

Anthony Joshua affronterà Tyson Fury a novembre

Il suo prossimo avversario? Sebbene non sia stato annunciato ufficialmente, il promotore di pugilato Eddie Hearn ha pubblicato su Instagram che il tanto atteso duello tra Anthony Joshua e Tyson Fury, e un incontro tra pesi massimi interamente britannici, si terrà a novembre e sarà trasmesso da Netflix. Entrambi i pugili hanno ridefinito la boxe in Gran Bretagna nell'ultimo decennio, ma non avevano mai avuto la possibilità di combattere fino ad ora.