Anthony Joshua di nuovo in allenamento dopo l'incidente d'auto

Anthony Joshua è tornato in palestra meno di tre settimane dopo l'incidente d'auto in Nigeria che ha ucciso due suoi amici più stretti e membri della squadra. L'ex campione mondiale dei pesi massimi, 36 anni, ha riportato solo lievi ferite nell'incidente del 29 dicembre, ma ha descritto il peso emotivo come significativo.

L'incidente, vicino a Lagos, causò la morte del suo allenatore di forza e condizionamento Sina Ghami e del suo allenatore Latif "Latz" Ayodele. Joshua viaggiava nello stesso veicolo quando si è scontrato con un camion fermo. Diciannove giorni dopo, ha condiviso un breve video su Snapchat in cui si mostrava allenato, con la didascalia "terapia della forza mentale".

Anthony Joshua // Shutterstock

Joshua aveva battuto lo YouTuber diventato pugile Jake Paul a Miami solo 10 giorni prima dell'incidente, durante una vacanza in Nigeria. In un tributo su Instagram la scorsa settimana, ha scritto in modo commovente di Ghami e Ayodele, dicendo di non essersi davvero reso conto di quanto fossero speciali fino a quando non se ne sono andati.

Il suo promotore, Eddie Hearn, ha detto che non c'era fretta che Joshua decidesse il suo futuro pugilistico. Parlando con Sky Sports (tramite BBC), Hearn ha sottolineato che Joshua avrebbe avuto bisogno di tempo per guarire fisicamente ed emotivamente, aggiungendo che qualsiasi decisione sul tornare sul ring sarebbe arrivata solo quando Joshua stesso si sarebbe sentito pronto...