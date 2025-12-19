Anthony Joshua pesa 13 kg in più di Jake Paul prima del match di boxe Netflix

HQ

Un giorno prima di salire sul ring a Las Vegas, Anthony Joshua e Jake Paul si sono dati la loro opinione. E, senza sorpresa, Joshua è molto più pesante di Paul: Joshua, che gioca nella categoria dei pesi massimi e doveva perdere un po' di peso, deve essere sotto i 17 st 7lb (111 kg), pesa 17 st 5 lb (110 kg). Nel frattempo, Jake Paul, che di solito ha affrontato rivali dei pesi cruiser, pesa 15 st 7lb (98 kg).

La differenza di peso sta facendo prevedere a molti fan ed esperti che Joshua vincerà Paul, forse anche per KO. La decisione di affrontare un peso massimo di Paul è stata presa all'ultimo momento: inizialmente doveva affrontare Gervonta Davis il 14 novembre, che pesa meno di Paul, ma l'incontro è stato annullato quando Davis è stato citato in giudizio dalla sua ex fidanzata per violenza domestica.

L'incontro con Joshua è stato realizzato rapidamente: Anthony Joshua è un ex campione mondiale unificato dei pesi massimi, detenendo il titolo due volte tra il 2017 e il 2019 e il 2019 al 2021, e anche se l'ultimo incontro di Joshua è stato una sconfitta contro Daniel Dubois nel giugno 2024, è molto più esperto di Paul, originariamente un influencer prima di entrare seriamente nel mondo della boxe nel 2020.

Durante l'evento di pesata per i media giovedì, Paul e Joshua hanno continuato con le loro ostilità verbali quando Joshua ha alzato la sua prima mano verso Paul per mostrare la differenza di altezza, e quando Paul ha detto lo stesso Joshua ha risposto "non toccarmi". Quando si allontanò, Joshua fece un gesto di taglio della gola a Paul.

Il card principale, che inizierà alle 2:00 AM CET, alle 1:00 GMT di sabato 20 dicembre e sarà trasmesso su Netflix, presenta anche un incontro tra Alycia Baumgardner e Leila Beaudoin per i titoli WBO, IBF e WBA femminile superpiuma.