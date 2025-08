Anthony Mackie fa esplodere la paura di Hollywood per l'originalità

HQ

Anthony Mackie è stato a lungo un volto familiare a Hollywood, noto per le sue straordinarie interpretazioni in 8 Mile, The Hurt Locker e, naturalmente, come Sam Wilson/Falcon nel Marvel Cinematic Universe. Recentemente promosso al ruolo di Capitan America in Brave New World e protagonista dell'adattamento di Peacock di Twisted Metal, Mackie è più impegnato che mai.

Ma questo non gli ha impedito di criticare la crescente mancanza di originalità del settore. Parlando in vista della seconda stagione di Twisted Metal, Mackie ha espresso le sue preoccupazioni:

"Ad essere onesti, penso che ci sia una carenza di idee fresche e nuove [a Hollywood]... Ora è solo come, 'Abbiamo bisogno di una IP consolidata'. "

Ha spiegato che gli studios spesso cercano progetti con un pubblico incorporato per evitare la colpa se un progetto fallisce:

"Quindi, se non funziona, possiamo andare dal nostro capo e dire: 'Ehi, era giustificato', così il Topo [Disney] non può licenziarti".

I commenti di Mackie hanno toccato un nervo scoperto in un momento in cui le storie originali vengono spesso scartate per reboot, sequel e adattamenti di giochi. La sua critica solleva una domanda chiave: per quanto tempo il pubblico accetterà i contenuti riciclati rispetto ai rischi creativi?