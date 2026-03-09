Anthropic fa causa al Pentagono dopo essere stata inserita nella lista nera

HQ

Anthropic, la società statunitense di intelligenza artificiale, ha intentato una causa federale in California per impedire al Pentagono di inserirla nella lista nera della catena di approvvigionamento per la sicurezza nazionale. L'azienda sostiene che la designazione sia illegale e violi i suoi diritti di libertà di parola e di giusto processo.

Come affermano (tramite Reuters): "Queste azioni sono senza precedenti e illegali. La Costituzione non permette al governo di esercitare il suo enorme potere per punire un'azienda per la sua libertà di espressione protetta."

Antropico // Shutterstock

La disputa è iniziata dopo che Anthropic si è rifiutata di rimuovere le barriere di sicurezza che impediscono ai suoi modelli di IA di essere utilizzati per armi autonome o sorveglianza interna. Il Segretario alla Difesa Pete Hegseth ha designato Anthropic come un rischio per la sicurezza nazionale. Il presidente Donald Trump ha anche ordinato una rimozione graduale di sei mesi di Anthropic dai contratti governativi.

Il CEO Dario Amodei ha sottolineato che l'IA di Anthropic non è abbastanza affidabile per le armi autonome e ha avvertito che usarla per la sorveglianza interna violerebbe i diritti fondamentali. L'esito della causa potrebbe creare un precedente su come le aziende di IA negoziano le restrizioni sulle applicazioni militari della loro tecnologia. Dovremo aspettare e vedere come si evolverà la situazione...

