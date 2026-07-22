Anthropic pagherà 1,5 miliardi di dollari dopo aver usato impropriamente i libri per addestrare chatbot AI

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A seguito di una causa collettiva intentata da autori e editori scontenti per l'uso improprio di libri protetti da copyright da parte di Anthropic, l'azienda pagherà 1,5 miliardi di dollari in un accordo. L'accordo è stato raggiunto prima tra entrambe le parti lo scorso settembre, ma questa settimana è stato approvato dalla giudice distrettuale degli Stati Uniti Araceli Martinez-Olguin.

Secondo Reuters, questo è il più grande accordo noto in un caso di copyright negli Stati Uniti, poiché autori ed editori hanno portato Anthropic in tribunale dopo che è stata accusata di aver utilizzato materiale protetto da copyright per addestrare il suo chatbot AI Claude. Questo può sembrare una vittoria per gli scrittori che non vogliono che i loro libri vengano utilizzati per l'addestramento dell'IA, ma lo scorso anno la corte ha ritenuto che addestrare l'IA sui libri fosse considerato fair use, come sottolineato dalla vice consulente generale di Anthropic Aparna Sridhar.

"Siamo lieti che oltre il 91% degli autori e editori coinvolti nell'accordo abbia rivendicato la propria quota del pagamento, e non vediamo l'ora di chiudere questa questione," Disse Sridhar.

Dall'altra parte dell'aula, l'avvocato principale degli autori, Justin Nelson, ha dichiarato: "È la più grande recupero del copyright conosciuto nella storia. Non vediamo l'ora di effettuare le distribuzioni alla classe il più rapidamente possibile."

Addestrare il chatbot Claude con i libri era considerato fair use, ma Anthropic è stato scoperto che aveva conservato più di 7 milioni di libri piratati in una biblioteca centrale, cosa che non poteva essere giustificata come un modo per addestrare Claude.