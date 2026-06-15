Antica spada scoperta da un bambino di sei anni in Norvegia Gli esperti ritengono che l'arma abbia circa 1.300 anni e ora la stanno studiando per scoprire di più sulle sue origini.

HQ Quello che inizialmente sembrava un pezzo di metallo arrugginito si rivelò essere un ritrovamento storico di tipo raro. Durante una gita scolastica a Gran, in Norvegia, Henrik Refsnes Mørtvedt, di sei anni, scoprì una vecchia spada conficcata nel terreno. Gli insegnanti contattarono rapidamente gli archeologi, che stabilirono che l'oggetto aveva circa 1.300 anni. Si ritiene che la spada risalga all'Era Vichinga. È una spada di ferro, un tipo di arma significativamente più rara rispetto alle più note spade vichinghe a doppio taglio. La scoperta è stata fatta nell'Hadeland, una zona da tempo nota per i suoi resti archeologici. La spada è ora stata portata al Museo di Storia Culturale di Oslo, dove sarà pulita, conservata ed esaminata più attentamente, anche tramite analisi a raggi X.