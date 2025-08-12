Antico "verme del pene" scoperto nel Grand Canyon

HQ

Un antico fossile di "verme del pene" è stato scoperto nel Grand Canyon. La scoperta è stata il risultato di una spedizione del 2023 recentemente pubblicata su Science Advances e si è unita ai ritrovamenti di minuscoli resti di gamberetti e altre creature marine.

Kraytdraco spectatus, un priapulide o "verme del pene", prende il nome dal mostro drago krayt di Star Wars. Il piano iniziale era di chiamarlo Shai-Hulud in onore di Dune di Frank Herbert e dei suoi vermi delle sabbie, ma il nome era già in uso.

I priapulidi sono molto più antichi dei genitali da cui prendono il nome, e si dice che questa specie in particolare abbia una gola retrattile ed è rivestita di denti appuntiti. Si alzava dal fondo dell'oceano per inseguire la sua preda, inghiottendo tutto ciò che riusciva a raggiungere.

La specie potrebbe essere uno dei primi predatori della Terra e, dopo aver guardato il video pubblicato sui social media del National Geographic, sono contento che non siano in giro ora per mordicchiare le dita delle mani, dei piedi e... qualsiasi altra cosa che possa risaltare.

