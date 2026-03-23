Antoine Griezmann lascerà l'Atlético de Madrid e si unirà all'Orlando City a giugno

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Antoine Griezmann lascerà l'Atlético de Madrid quest'estate e si unirà all'Orlando City e alla Major League Soccer, secondo quanto riportato dai media spagnoli locali. Non avverrà a metà stagione, come voleva Orlando e temeva l'Atleti, ma l'accordo avverrà effettivamente a giugno 2026, ponendo fine alla brillante carriera di Griezmann con l'Atlético de Madrid, dove divenne il miglior marcatore di sempre del club.

Ora che la lega nazionale si è fermata e non ha più incarichi internazionali, dopo essersi ritirato dalla nazionale francese nel 2024, Griezmann si recherà a Orlando per firmare il nuovo contratto con "i Leoni", soprannome dell'Orlando City SC, una squadra fondata nel 2010 che si è unita alla MLS nel 2015. Ma prima di arrivare all'Orlando City a metà stagione MLS, Griezmann concluderà la stagione con l'Atleti, dove si batterà per il titolo della Copa del Rey in una finale il mese prossimo, e contro il Barcellona nei quarti di finale di Champions League.

L'Orlando City ha vinto un titolo, la US Open Cup (la competizione calcistica più antica degli Stati Uniti, risalente al 1914). Nella MLS, il miglior piazzamento nei playoff è stato la semifinale nel 2024, e un anno prima avevano chiuso secondi nella stagione regolare.