Antonelli compie un grande salto di nuovo nel campionato F1 e Hamilton supera Russell

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Andrea Kimi Antonelli ha risposto alla pressione imposta da George Russell e Lewis Hamilton, che ha visto il suo enorme vantaggio fin dall'inizio del campionato di Formula 1 essere ridotto a "solo" 25 punti dopo aver segnato solo in una delle ultime tre gare prima del Gran Premio del Belgio lo scorso fine settimana. Antonelli è stato il più veloce nelle qualifiche e ha conquistato la vittoria a Spa-Francorchamps, mentre questa volta è stato il suo compagno di squadra Mercedes a non concludere la gara, dopo una collisione con Hamilton.

Questo, unito a Lewis Hamilton in quarta posizione, significa che Antonelli ora ha un vantaggio di 45 punti sul secondo classificato, che è ancora Hamilton, mentre Russell scende al terzo posto.

Il GP del Belgio ha anche confermato Charles Leclerc come candidato all'ultimo podio, dopo la vittoria a Silverstone all'inizio del mese con un secondo posto, mentre Max Verstappen ha ottenuto solo il terzo podio in questa stagione con la Red Bull (il suo miglior risultato quest'anno rimane il secondo posto in Austria).

Classifica Formula 1 2026 dopo il Gran Premio del Belgio:



Kimi Antonelli (Mercedes) - 204 punti

Lewis Hamilton (Ferrari) - 159 punti

George Russell (Mercedes) - 154 punti

Charles Leclerc (Ferrari) - 126 punti

Lando Norris (McLaren) - 103 punti

Oscar Piastri (McLaren) - 92 punti

Max Verstappen (Red Bull Racing) - 91 punti

Isack Hadjar (Red Bull Racing) - 60 punti

Pierre Gasly (Alpino) - 42 punti

Liam Lawson (RB) - 39 punti



Il campionato di Formula 1 prosegue questo fine settimana con il Gran Premio d'Ungheria, prima di una pausa di un mese fino al 23 agosto al GP d'Olanda a Zandvoort.