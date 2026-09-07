Antonelli fece la storia con la sua vittoria al GP d'Italia: passando dalla 19ª posizione in griglia a un'altra vittoria

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Se c'erano ancora dubbi sul fatto che questa stagione di Formula 1 appartenga ad Andrea Kimi Antonelli, il pilota italiano li ha superati tutti vincendo il Gran Premio d'Italia domenica, partendo dalla 19ª posizione e salendo fino al primo posto, superando il compagno di squadra e beniamino George Russell.

Antonelli vinse e regalò ai tifosi di Monza il loro primo campione casalingo dai tempi di Ludovico Scarfiotti, l'ultimo italiano a vincere il GP d'Italia, per la Ferrari nel 1966. Russell fu secondo e Max Verstappen terzo, seguiti dalle due McLaren Lando Norris e Oscar Piastri, e Lewis Hamilton sesto; il suo compagno di squadra Ferrari Charles Leclerc subì un incidente e causò una bandiera rossa in gara.

Vincendo la gara dalla 19ª posizione in griglia, dopo una penalità per uso di troppi motori in questa stagione, fu la seconda più lontana in cui un pilota ha iniziato a vincere un Gran Premio, solo dietro a John Watson nel 1983, quando vinse a Long Beach partendo dalla 22ª posizione.

La vittoria ha ampliato il vantaggio di Antonelli da 59 a 66 punti su Russell con dieci gare ancora da raggiungere, proseguendo questa settimana con il primo GP di Spagna a Madrid.