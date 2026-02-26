Antonio Tejero, leader della 23F, muore a 93 anni

HQ

Antonio Tejero, l'ex tenente colonnello della Guardia Civil che assaltò il Congresso spagnolo nel fallito colpo di stato del 1981, è morto all'età di 93 anni, in concomitanza con la pubblicazione di documenti governativi declassificati sul tentativo di rovesciare la democrazia spagnola post-franchista.

L'annuncio della sua morte è stato fatto dall'avvocato di famiglia, Luis Felipe Utrera Molina, che ha poi diffuso un messaggio di uno dei figli dell'ex guardia civile (tramite El País):

"È con profondo dolore che vi informo che oggi, 25 febbraio 2026, mio padre, Antonio Tejero Molina, è venuto a mancare in compagnia di tutti i suoi figli, avendo ricevuto i funerali e la benedizione di Sua Santità Leone XIV. Do infiniti grazie a Dio per la sua vita devota e generosa a Dio, alla Spagna e alla sua famiglia. Chiedo le vostre preghiere per il suo riposo eterno. Grazie."

23F // Shutterstock

Tejero, che brandì una pistola nella sala del Congresso il 23 febbraio 1981, divenne simbolo del colpo di stato, che fu sventato quando il re Juan Carlos rifiutò di sostenere il complotto e ordinò la lealtà al governo costituzionale. È stato condannato a 30 anni di carcere ma ha scontato la metà, partecipando successivamente ad attività politiche di estrema destra e proteste, incluso contro l'esumazione di Franco nel 2019.

I nuovi fascicoli pubblicati rivelano dettagli sui sostenitori del colpo di stato e sul coinvolgimento dell'intelligence interna, evidenziando i tentativi di alcuni cospiratori di minimizzare la propria responsabilità e di coinvolgere il re. Tejero rimase impenitente per tutta la vita, mantenendo il suo sostegno a soluzioni autoritarie e cause ultraconservatrici.