Antro è il primo gioco del piccolo sviluppatore spagnolo Gatera Studio, che consiste principalmente di un gruppo di giovani sviluppatori di giochi. Il progetto è iniziato durante la pandemia di COVID-19 nel 2020, poco dopo che i giovani sviluppatori avevano lasciato l'università. Non avevano esperienza nello sviluppo di giochi, ma avevano il sogno di "portare la cultura underground nei videogiochi", e il risultato è il piccolo gioco Antro.

Dopo The Collapse, solo l'1% dell'umanità è sopravvissuto, ed è stato costretto a cercare rifugio sottoterra. Sotto il centro storico di Barcellona si trova Antro, un buco sporco e oscuro diviso in diversi strati geografici. Gli abitanti dei livelli più bassi lottano per sopravvivere svolgendo lavori forzati nelle fabbriche, mentre quelli dei livelli più alti governano il nuovo mondo sotterraneo.

Antro è governato da un sistema totalitario, guidato da un'azienda basata sulla sovrapproduzione tecnologica nota come La Cúpula. La libertà di espressione è stata censurata, l'arte e la musica sono bandite, ma la ribellione si nasconde appena sotto la superficie.

Assumi il ruolo di Nittch, una sorta di corriere nell'oscuro mondo sotterraneo, che deve consegnare un pacco a un destinatario misterioso e sconosciuto. Ma mentre Nittch si muove attraverso Antro, scopre che il pacchetto può aiutare a fermare la potente azienda che controlla il suo intero mondo.

Antro ha, senza ulteriori confronti, più o meno la stessa energia di Inside. In genere ci si sposta da sinistra a destra, saltando ed evitando gli ostacoli, sconfiggendo droni e robot mentre si avanza verso la destinazione del pacco. Dove Antro differisce in modo significativo da Inside, e da altri giochi di questo genere, è nei cosiddetti "livelli musicali" del gioco.

In questi livelli, il gioco diventa una combinazione di un gioco ritmico e di un auto-runner. Al suono dell'hip-hop spagnolo e della musica elettronica davvero cool e pesante, ora devi correre, saltare e scivolare sopra e sotto gli ostacoli a tempo con la musica. È qui che il gioco dà chiaramente il meglio di sé, con le tracce e la musica che fluiscono insieme in un tutt'uno.

Ora che siamo in tema di musica, diamo un'occhiata alla colonna sonora, che è uno degli aspetti più importanti di un gioco di questo tipo. Come accennato, si tratta di una colonna sonora davvero bella e pesante, con un fantastico hip-hop spagnolo (cioè con voci spagnole) e musica elettronica. La colonna sonora è senza dubbio ciò che porta avanti il gioco, perché è davvero ben fatta e la voce originale spagnola nelle tracce hip-hop fa qualcosa di buono per l'atmosfera del gioco.

Se Antro non avesse questa fantastica colonna sonora, sarebbe un'esperienza completamente diversa. Da solo, non è un gioco molto buono, ed è chiaro che è stato prodotto da un nuovo team. Le animazioni sono rigide, la grafica è semplice e i controlli sono pesanti e imprecisi, ma quando il gioco diventa una combinazione di un auto-runner e un gioco ritmico e si apre alla fantastica colonna sonora, funziona.

Ho completato Antro due volte durante il periodo di revisione. La prima volta, immagino che ci siano voluti circa 80 minuti per completare, e la seconda volta ho cronometrato il mio gioco e ci sono voluti 67 minuti. In questa partita, ho trovato 11 dei 15 oggetti nascosti sparsi in giro e, se vuoi trovarli tutti, potresti voler aggiungere 10 minuti a quello. Antro è un gioco molto breve.

Antro è il bambino di Gatera Studio. È il loro primo gioco e ci stanno lavorando da diversi anni. Questo tipo di dedizione può solo essere ammirato. Antro costa poco più di £ 12 (a seconda della piattaforma su cui giochi), quindi se sei alla ricerca di un piccolo gioco indie stravagante con una colonna sonora di prim'ordine, dovresti dare un'occhiata a Antro. Vale la pena giocare poco e allo stesso tempo aiuterai un piccolo nuovo sviluppatore. Puoi anche dare un'occhiata alla demo gratuita, disponibile per il download su Xbox Series X/S, PlayStation 5 e PC.