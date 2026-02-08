Anya Taylor-Joy è in fuga nella raffinata serie d'azione di Apple TV Lucky

Anya Taylor-Joy è stata una delle più grandi star di Apple TV lo scorso anno, quando è apparsa accanto a Miles Teller nel film d'azione noto come The Gorge. Presto, la streamer e l'attrice torneranno insieme per un nuovo progetto d'azione che si chiama semplicemente Lucky.

Questa è una serie che segue il personaggio principale di Taylor-Joy, una truffatrice che deve scappare per salvarsi la vita dopo che un colpo molto redditizio va storto. Questa impresa la vede dover fuggire dall'FBI e persino da un boss del crimine selvaggio, con il cast più ampio portato in vita da Annette Bening, Timothy Olyphant, Aunjanue Ellis-Taylor e Drew Starkey.

Lucky è basato su un romanzo omonimo scritto da Marissa Stapley, e la trama è così: "Quando una rapina da milioni di dollari va storta, la truffatrice Lucky (Anya Taylor-Joy) è costretta a fuggire. Inseguita sia dall'FBI che da un spietato boss criminale, Lucky deve lottare per la propria vita — e per trovare una via d'uscita."

Con la prima di Lucky prevista per il 15 luglio, potete vedere il teaser trailer dello show qui sotto.