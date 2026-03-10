AOC Q27G4ZDR OLED Gaming Monitor

Il prezzo ufficiale di €379 per il AOC Q27G4ZDR è stato il suo principale punto di forza sin dall'annuncio. Dopotutto, stiamo parlando di uno schermo QD-OLED "27 pollici" con HDR a meno di 400 euro. Com'è possibile? C'è qualche fregacolo? Nelle ultime settimane, l'abbiamo messo alla prova in varie situazioni presso l'ufficio Gamereactor, e ora possiamo offrire un verdetto sulla sua qualità e prestazioni a quel prezzo.

Prima di entrare nei dettagli, farò un confronto o un'analogia un po' inventiva. Hai letto la mia recensione di Resident Evil Requiem per Nintendo Switch 2? Beh, AOC ha tentato qualcosa di simile qui, anche se può sembrare strano. Perché, in termini generali, sia cercano di simulare un'esperienza superiore tenendo conto dei propri limiti sia scegliendo con cura i loro sacrifici. Nel caso del videogioco, funzionare e apparire bene su una piccola console portatile. Nel caso del monitor, mantenere un prezzo promozionale del genere.

I primi benefici, e i primi sacrifici, si notano quando si tira fuori lo schermo dalla scatola. È un assemblaggio molto semplice e veloce, anche se le tipiche finiture posteriori AOC rendono già chiara la gamma del prodotto. Quando lo assembli, è un po' ingannevole, perché dal fronte dà un'impressione molto più sottile di quanto sia in realtà: guardando dietro si vede molto lavoro sui glutei in palestra. Se non ti dispiace, va bene. Ma se la scrivania è appoggiata al muro, questa separazione può farti sembrare che si stia chiudendo addosso. E se è indipendente senza nulla intorno, ovviamente non è l'opzione più esteticamente piacevole disponibile.

Quando accendi lo schermo, noti anche il tocco luminoso OLED così caratteristico di questa tecnologia. Allo stesso tempo, emergono due dei suoi principali problemi.

La più grande di queste è la cornice spessa che circonda l'immagine (vedi la foto allegata per riferimento). Se ho scritto "27 pollici" tra virgolette prima, è perché stiamo davvero guardando uno schermo da 26,5", che, sebbene accuratamente descritto sulla scatola, è un po' fuorviante nel riferimento del modello. Ma se ti rendi conto anche che quei 26,5 pollici sono contenuti in quello che sembra un pannello da 27 pollici, solo con un bordo nero che riduce l'area visibile reale, allora sembra un po' sbagliato. Questo è senza dubbio uno dei sacrifici più evidenti fatti per risparmiare sui costi.

L'altro piccolo problema non è così significativo, e potrebbe essere perché sono abituato ai monitor IPS senza la finitura lucida, ma questo è uno schermo OLED molto riflettente. La verità è che lo stesso produttore ha nel suo AGON top di gamma un OLED simile al AG456UCZD, con una finitura opaca che non riflette nulla, quindi capisco che si tratti anche di progettare un monitor allettantemente accessibile. Nella stessa foto, si può vedere quanto vengo riflesso, e quando ti siedi a lavorare prima di accendere lo schermo, si produce un inquietante effetto Black Mirror.

Ma la verità è che funziona piuttosto bene per quel prezzo! Questo AOC Q27G4ZDR sa come sfruttare le sue caratteristiche per offrire un'immagine nitida e fluida, una risposta rapida e colori molto decenti. Sono rimasto particolarmente sorpreso da quanto sia piacevole il testo (molto meglio di quanto mi aspettassi in termini di font per la lettura) e dalla luminosità innocua. Se il tuo ambiente è relativamente buio, funzionerà benissimo per il gaming, perché elimini i riflessi e non hai bisogno della massima luminosità possibile.

Il telaio nero e i riflessi sono sgradevoli, ma il AOC Q27G4ZDR ti offre 2560x1440 (QHD) e OLED a 240 Hz per meno di €400...

In effetti, questo è un altro dei suoi difetti nascosti: se l'ambiente è luminoso e/o vuoi ottenere il massimo dagli HDR, allora né il monitor né la portata sono ciò che cerchi. Semplicemente testando il Costa Rica in video 4K (o forse non è la prima cosa che si mette anche sugli schermi nuovi?), è chiaro che sia l'HDR che la luminosità massima in generale sono modeste e non sono il punto di forza di questo schermo. Nemmeno di Windows, in ogni caso.

Per il resto, si è comportato bene nei test. Un leggero sfarfallio con il VRR, un'interfaccia/menu piuttosto arcaico (qualcosa che il marchio dovrebbe rinnovare), una calibrazione leggermente forzata e, ancora una volta, una copertura di gamma di colori accettabile. E molte risposte.

E anche se ho un verdetto, la parte difficile è dare a questo prodotto una valutazione o un punteggio numerico. Potrei dire che i sacrifici sono troppo grandi per i 460 € che era costato all'inizio, ma onestamente, a 379 €, è un'altra storia e colpisce il punto giusto. La sua immagine fluida e veloce supera l'IPS, anche se non raggiunge la qualità degli OLED più costosi. Non è il monitor più bello o sottile, e la sua cornice nera influisce su usi come la simulazione multi-schermo o triplo monitor. Ma se stai cercando un upgrade economico per sostituire il tuo vecchio monitor IPS, se non lavori con Colors in modo professionale, e se lo vuoi per giocare in una stanza relativamente buia, in realtà è un'ottima opzione per finalmente fare il salto all'OLED. Detto questo: è difficile trovarlo disponibile.