Ape Escape 3 riceve il trattamento in vinile da Cartridge Thunder

I maghi della cera di Cartridge Thunder stanno preparando un'altra versione retrò. Un lussuoso cofanetto in vinile con la colonna sonora completa di Ape Escape 3, l'adorabile classico per Playstation 2, ora servito su quattro piatti di cera marmorizzata blu. Tutto viene contenuto in una scatola pesante, insieme a stampe d'arte e altre chicche. In altre parole, perfetto per i collezionisti che vogliono scimmiottare e rivivere un po' di gloriosa nostalgia degli anni 2000.

Ma la nostalgia non è a buon mercato e la scatola vi costerà ben 90 dollari, con l'uscita prevista per il primo trimestre del prossimo anno. A tutti i clienti europei, consigliamo vivamente di andare su Black Screen Records, dove è possibile preordinare la scatola ora. Come sempre, l'edizione è limitata, quindi chi prima arriva, meglio alloggia.

Hai bei ricordi di Ape Escape 3?