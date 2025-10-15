Apeks annuncia l'intenzione di sospendere la sua operazione Valorant

HQ

L'organizzazione di eSport Apeks ha deciso che è giunto il momento di uscire dal competitivo Valorant, almeno per il prossimo futuro. In una dichiarazione su X, il team rivela che a causa del cambiamento del formato degli spotValorant Champions Tour Riot Games, non può continuare a pompare risorse e denaro nell'eSport.

Apeks spiega che la sua recente scarsa forma nella stagione 2025, dove ha vinto una partita in tutta la stagione, è stata dovuta al fatto di dover ridimensionare il suo budget, il tutto da quando Riot ha modificato i piani e ridotto la durata di un posto confermato nel VCT da due stagioni a una stagione per le squadre promosse. Ciò significava che Apeks non poteva correre il rischio di un investimento su larga scala nell'eSport e ora, dopo non essere riuscito a ottenere molto nel VCT, lo sta lasciando alle spalle.

Sebbene Apeks affermi di non essere attualmente in linea con il modello di business del VCT, afferma di essere fiducioso di poter costruire un roster di alta qualità se si presentasse la giusta opportunità di tornare. Lasciandolo per concludere con: "Speriamo di tornare in un secondo momento, ma per ora ci salutiamo".