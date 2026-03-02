Apertura della stagione di Formula 1 in Australia nonostante la crisi mediorientale e le cancellazioni dei voli

HQ

Il nuovo conflitto in Medio Oriente tra Israele, Stati Uniti e Iran ha causato la chiusura dello spazio aereo degli Emirati Arabi Uniti e del Qatar, che sono spesso utilizzati come destinazioni medie nei voli dall'Europa all'Australia. Questo ha causato decine di cancellazioni di voli, che hanno coinvolto migliaia di passeggeri, ma non interromperà il Gran Premio d'Australia di Formula 1, l'apertura della stagione prevista tra il 6 e l'8 marzo di questo fine settimana.

"Le ultime 48 ore hanno richiesto riorganizzazioni dei voli", ha dichiarato lunedì il direttore del Gran Premio d'Australia, Travis Auld. "Da quello che ho capito, ora è tutto sistemato, tutti saranno presenti per la gara e i fan non noteranno alcuna differenza". Circa 1.000 persone lavorano ogni fine settimana di Gran Premio di Formula 1.

Auld ha detto che alcuni piloti e membri del team erano già in Australia prima delle cancellazioni dei voli, mentre altri hanno trovato un percorso diverso. I mezzi merci che trasportano le carrozze sono già presenti, ha aggiunto Auld (tramite RMC Sport).

Sembra chiaro che il Gran Premio d'Australia si svolgerà come al solito, e le prossime due gare a Shanghai (15 marzo) e Giappone (29 marzo) si svolgeranno anch'esse senza incidenti. Tuttavia, ci saranno due Gran Premi in Medio Oriente: Bahrain il 12 aprile e Arabia Saudita il 19 aprile. Finora, la Formula 1 non ha deciso di cancellare o posticipare le gare. "Come sempre, monitoriamo attentamente qualsiasi situazione di questo tipo e lavoriamo in stretta collaborazione con le autorità competenti".