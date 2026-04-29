Baltasar Kormákur è un'interessante esportazione da quella bellissima isola vulcanica desolata. Ha diretto alcuni film d'azione mediocri, ma è attratto da film in cui la natura gioca un ruolo chiave. The Deep, che racconta di un uomo che lotta per sopravvivere in acque gelide dopo il ribaltamento di una barca, Everest, che non ha bisogno di ulteriori presentazioni, anche il buffo ma divertente Beast, dove Idris Elba combatte un leone nella savana. Ora tocca a Charlize Theron avventurarsi nella natura selvaggia australiana per un'avventura in solitaria.

Un breve riassunto della trama, che in realtà non può essere descritta in molte altre parole: Theron interpreta un dipendente di adrenalina che decide di domare un fiume selvaggio e minaccioso, ma scopre che la natura non è la minaccia più grande.

È una trama semplice, piuttosto ben usurata, si potrebbe dire. L'abbiamo già vista molte volte, perché è un po' di River Wild mescolato a un po' di Deliverance. All'inizio ci viene presentato il protagonista e suo marito, interpretato da Eric Bana, dove un prologo tragico dà il tono, e cinque mesi dopo, il personaggio di Theron, Sasha, parte per la sua avventura in Australia. Naturalmente, incontra un gruppo di montanari in una stazione di servizio e la situazione puzza di malizia che suona il banjo. Qui incontra Ben sorridente, interpretato da Taron Egerton, che viene in nostro soccorso. Un tipo simpatico, nessuno tra il pubblico ha detto...

Sasha si allontana lungo il fiume e presto diventa chiaro che è un tipo calvo che è il suo peggior nemico, non la natura stessa. Stiamo accumulando cliché su cliché, ma conta davvero se hai intrapreso l'avventura senza aspettarti che la ruota venga reinventata? Non importa finché è ben fatta e ragionevolmente emozionante.

Annuncio pubblicitario:

Apex è ben recitata, elegante e mantiene un ritmo veloce, ma devo ammettere: il titolo Apex suggerisce, forse in modo piuttosto diretto e sciocco, che incontreremo qualcos'altro lungo le rapide, qualcosa che speravo e uno dei motivi per cui ho saltato il trailer. Cosa? Un coccodrillo preistorico, un luccio mutato, chissà? Non è così, anche se ci sono zanne...

Ho sempre apprezzato il carisma di Theron e qui fa un buon lavoro, lo stesso vale per Egerton, anche se alcune sue battute risultano piuttosto ridicole.

Non è un film memorabile, ma è divertente per il momento. Si inserisce molto bene nel concetto moderno di nuovi film in streaming, come un sacchetto di dolci misti dove alcuni sono gustosi e altri li mangi semplicemente perché hai aperto il sacchetto e rifiuti di buttare via qualcosa che hai pagato. In sintesi, Apex si basa su una formula che, nel bene o nel male, riassume il percorso hollywoodiano di Kormákur finora: competente ma niente di eccezionale.

HQ

Annuncio pubblicitario: