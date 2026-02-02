Apex Legends per Switch verrà ritirato ad agosto

HQ

Se stai giocando a Apex Legends su Switch, sembra sia il momento di pensare a passare a un formato più recente. Sul sito ufficiale di EA, Respawn Entertainment afferma che questa versione sarà chiusa a partire dal 4 agosto.

Detto ciò, la versione Switch 2 non sarà interessata e potrai "usare qualsiasi saldo esistente di Nintendo Switch su Nintendo Switch 2" se decidi di aggiornare. Chiariscono anche:

"I progressi, gli acquisti e i guadagni di tutti i giocatori sono legati ai rispettivi conti EA individuali. Tutto ciò che è stato guadagnato o acquistato, inclusi Apex Coin e cosmetici, verrà trasferito su Nintendo Switch 2, anche se acquisti Nintendo Switch 2 dopo il 4 agosto 2026. Si prega di notare che in alcune regioni le leggi locali richiedono di utilizzare la valuta digitale entro 180 giorni dall'acquisto."

Questo significa che se compri una Switch 2 e continui a giocare, non perderai nulla e non devi farlo prima di una data specifica. Il 4 agosto, Switch sarà dismesso, ma il tuo account rimarrà così potrai riprendere la carriera quando vuoi. Si sottolinea inoltre che nessun altro formato è influenzato da questo.