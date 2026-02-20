Apex Legends sarà protagonista dell'Esports Nations Cup a novembre

HQ

Questa estate sarà nuovamente dominata dalla Esports World Cup, una competizione a club che si svolge per circa sette settimane a luglio e agosto, tutte a Riyadh, in Arabia Saudita. Ma questo non sarà tutto ciò che il paese mediorientale avrà da offrire, poiché a novembre seguirà la Esports Nations Cup, un torneo che scambia l'azione a club con una competizione nazionale in cui i paesi si sfideranno in una serie di videogiochi diversi.

Questa sarà la prima edizione della Esports Nations Cup, ma sarà comunque un evento enorme con l'azione che si svolgerà per tutto il mese in quattro settimane dal 2 al 29 novembre. La Esports World Cup Foundation ha annunciato con entusiasmo i vari giochi che verranno presentati e, a tal fine, ora sappiamo che sarà presente anche il grande battle royale di Respawn.

Apex Legends sarà presente all'Esports Nations Cup, offrendo un torneo che si svolgerà dal 26 al 29 novembre come uno degli eventi finali complessivi. In totale, 40 nazioni saranno protagoniste e schiereranno squadre che otterranno la qualificazione partecipando alle partite durante l'estate. 20 squadre saranno invitate direttamente, 18 otterranno inviti tramite queste qualificazioni e altre due entreranno tramite posizioni di wildcard.

Non ci viene detto quanto sarà in gioco per questo evento, ma sicuramente è un altro grande evento da tenere a mente per i fan di Apex Legends durante le spesso intense parti finali dell'anno solare per l'esport.