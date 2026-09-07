C'è un tipo di magia molto speciale che emerge quando hai la possibilità di tornare in un'epoca che va oltre la tua memoria. Sentire il profumo di una camera da letto buia piena di floppy disc Amiga 500 e schermi CRT crepitanti, anche se la tua esperienza dell'originale è minima, è una sensazione affascinante. È proprio questo tipo di nostalgia collettiva e digitale che gli sviluppatori dietro Apidya Special mirano da tempo. Vogliono venderci una macchina del tempo. Comprerò il biglietto, mi sistemerò e mi lascerò volentieri trasportare.

Pesci, insetti robot e germani reali sono solo alcuni degli orrori che incontrerai in Apidya.

Per chi ha bisogno di una breve lezione di storia: l'originale di Kaiko è stato rilasciato nel 1992 per Amiga e vantava un'estetica giapponese piuttosto distintiva. La schermata del titolo lo chiamava persino Apidya II, nonostante non esistesse un gioco precedente. Faceva parte della visione giocosa della cultura videoludica giapponese. Ora questa stravagante saga degli insetti è arrivata fino a Nintendo Switch, sotto forma di un remake costruito da zero usando grafica a 24 bit di pixel, invece di una semplice emulazione.

La prima cosa che mi colpisce – e mi fa capire perché Apidya sia vissuta nella memoria di così tanti giocatori Amiga – è l'arrangiamento musicale. La leggendaria colonna sonora di Chris Hülsbeck è un vero piacere. È un synth Amiga melodico e progressivo di altissimo calibro. Nel mezzo di questa euforia sonora, non posso fare a meno di aggrottare la fronte e ridere a crepapelle. Perché mai un team di sviluppo tedesco nel 1992 ha pensato fosse una buona idea includere una voce stereotipata e brutalmente esagerata nell'intro del gioco? Lo era nell'originale? È una scelta di design tipica dell'epoca, che è invecchiata con un curioso misto di fascino e puro stupore. Indubbiamente dà il tono a ciò che verrà. La nuova versione torna anche in studio con Hülsbeck, che ha contribuito con nuovi arrangiamenti in studio della colonna sonora classica.

A volte le intuizioni sono mimetizzate nell'erba - un po' troppo realistiche.

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Questa avventura ha in realtà una trama concreta che giustifica tutte le sparatorie. È una storia inaspettatamente tragica e cupa, considerando che parla di insetti. Il giocatore segue Ikuro, la cui moglie Yuri è stata avvelenata dal malvagio mago Hexaae. Per salvare la sua amata, Ikuro si trasforma in un insetto e si avventura nel regno di Hexaae alla ricerca di un antidoto. Questo conferisce al colorato pixel festival un tocco drammatico e soddisfacente degli anni '90.

Una volta che l'insetto prende il volo, l'attenzione è sul gameplay, e l'esperienza può essere descritta al meglio come un classico Gradius con un tema insetto. Il sistema strategico delle armi si basa sulla raccolta di fiori per muovere un marcatore lungo una barra dell'arsenale in basso dello schermo. Questo mi costringe a prendere decisioni tattiche costanti. Dovrei attivare subito i primi potenziamenti per armamenti più veloci e potenti, oppure è meglio risparmiare per qualcosa di ancora più potente? Per me, questa è una cosa che ho capito solo dopo troppo tempo di gioco. Grazie ai comandi nitidi e reattivi del gioco, sono riuscito a combattere attraverso i livelli per un bel po' senza questo lusso sotto forma di armi. Controllare il nostro vendicatore alato è reattivo e richiede precisione, che si adatta perfettamente al genere.

I livelli sono vari e pieni di umorismo e fascino. Ah, e un sacco di altre cose.

L'originale era rinomato per la sua alta difficoltà, anche se a Special sono state offerte opzioni moderne che abbassano significativamente la barriera d'ingresso. Questo significa che più persone possono trovare un livello che si addice senza dover compromettere il concetto di base. C'è anche molto contenuto per chi vuole affinare le proprie abilità. Cinque mondi tematicamente distinti, fino a cinque livelli per mondo, 20 boss unici, stage speciali nascosti ed eventi casuali come la Modalità Notte offrono più varietà di quanto mi aspettassi inizialmente. Inoltre, c'è la cooperativa locale per due giocatori, dove il secondo giocatore controlla il proprio compagno armato.

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Ciò che apprezzo di più di questa Special Edition è l'immenso rispetto mostrato per il materiale originale. Il risultato visivo supera di gran lunga ciò che il vecchio hardware dell'Amiga poteva ottenere, senza mai perdere la sensazione dell'originale. Widescreen, nuovi effetti di parallasse e grafica pixel moderna rendono gli ambienti molto più vividi. Allo stesso tempo, posso passare alla modalità 4:3 in qualsiasi momento e persino applicare effetti CRT con scanline e bagliore fosforico. È una funzione fantastica per chiunque voglia avvicinarsi all'atmosfera del 1992.

Sai quel pesce rosso che non ti è venuto la briga di prenderti cura e che ti ha buttato via lo scarico? Sta tramando la sua vendetta.

A prima vista, potrebbe essere facile liquidare questo episodio come un'avventura di breve durata, cosa che spesso accade per natura del genere. Apidya Special offre molto più di quanto mi aspettassi. I cinque mondi, i boss, i livelli speciali e gli eventi alternativi offrono molte ragioni per tornare, soprattutto perché il ciclo centrale del gioco si basa sull'apprendere i modelli dei nemici, migliorare le reazioni e trovare i momenti giusti per usare i potenziamenti. L'unico piccolo fastidio è che certi ambienti a volte possono essere un po' difficili da navigare, poiché i nemici verdi possono mimetizzarsi con la vegetazione.

Il risultato finale è semplicemente un buon gioco, non un capolavoro. In un contesto moderno, però, questa è una delle sue più grandi forze. Il gioco non richiede ottanta ore della tua vita, nessun season pass e nessuna microtransazione. Richiede i tuoi riflessi, il tuo amore per l'era arcade e il desiderio di salvare Yuri dal malvagio Hexaae.

La storia non è un tema centrale, anche se ogni tanto compaiono alcune belle sequenze pixelate.

Apidya Special è uno sguardo affettuoso al passato. Non è del tutto perfetto, e alcuni elementi sembrano ancora chiaramente radicati in un'altra epoca, eppure riesce a evocare un forte desiderio per un'epoca videoludica passata. Per me, che non condivido lo stesso legame personale con l'originale come molti giocatori Amiga, questo è forse il massimo riconoscimento di tutti. Non ho mai potuto sperimentare Apidya nel 1992. Ora, almeno, ho avuto la possibilità di capire perché altri guardano con tanto affetto a questo gioco tedesco ispirato al Giappone.