Apocalypse semina il caos nella seconda stagione di X-Men '97, in programma questo luglio

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Luglio si profila come un mese davvero eccellente per i fan Marvel, poiché non solo Spider-Man: Brand New Day arriverà alla fine del mese, ma per iniziare possiamo aspettarci un intero nuovo capitolo di X-Men '97, dato che la seconda stagione è stata confermata per la prima messa in onda il 1° luglio.

Questa nuova serie di episodi vede i mutanti affrontare un'altra minaccia familiare, mentre Apocalypse è sulla scena pronto a seminare il caos. Il potente antagonista è riuscito a dividere la squadra nel tempo e ora gli X-Men combattono battaglie su molti fronti, che siano passati, presenti e futuri. In definitiva, Apocalisse sembra credere che il luogo più efficace per eliminare gli X-Men sia negli anni '90, il che significa che la squadra deve riformarsi e superare questa minaccia gigantesca.

Con tutto ciò in programma, puoi vedere qui sotto il trailer della seconda stagione di X-Men '97, e anche il nuovo poster della serie che presenta Logan/Wolverine e rende omaggio a una delle sue copertine a fumetti più famose di sempre, ovvero l'iconica arte creata da Frank Miller, Josef Rubenstein e Thomas Mason per la run di Chris Claremont e Miller su Wolverine.