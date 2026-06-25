Appena arrivata al lancio più grande della storia di Paramount +, Dutton Ranch è stata rinnovata per una seconda stagione

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Anche se sembra aver suscitato la sua parte di controversie, incluso il licenziamento dello showrunner poco prima dell'inizio della prima stagione, Paramount+ ha avuto grande successo riguardo al sequel/spin-off di Yellowstone, Dutton Ranch.

Da quando è stata trasmessa a maggio, la serie è rapidamente diventata una delle iniziative di maggior successo della piattaforma di streaming, con il più grande debutto di serie originale nella storia di Paramount+, e anche la serie più trasmessa in streaming della settimana durante il periodo di apertura.

Ora, mentre ci avviciniamo sempre di più al finale di stagione del 3 luglio, Paramount+ ha ufficialmente confermato che Dutton Ranch tornerà effettivamente per una seconda stagione. Non ci sono ancora state date informazioni sui piani della prima, ma una ragionevole ipotesi è che la serie tornerà nel 2027, con il ritorno di Kelly Reilly e Cole Hauser nei ruoli principali di Beth e Rip.