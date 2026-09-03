Appena uscito dalla Xbox, Double Fine ha appena portato Keeper su PlayStation 5

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Quando Keeper è stato lanciato quasi un anno fa, nell'ottobre 2025, era all'epoca esclusivo sia per PC che per Xbox Series X/S, senza alcuna versione in vista per altre piattaforme. Tuttavia, Double Fine Productions, che fino a quest'estate era uno sviluppatore first-party di Xbox Game Studios, si è poi separata dalla divisione gaming di Microsoft portando via la sua proprietà intellettuale, motivo per cui l'esclusività delle console sta ora per terminare.

Come parte dello State of Play in corso, Double Fine ha appena rivelato che porterà Keeper su PlayStation 5 e lo farà non appena da... oggi! Sì, ora puoi prendere il gioco d'avventura artistico del faro su una console Sony, per vedere come si è concretizzato il penultimo progetto di Double Fine con Xbox (l'ultimo è stato il progetto di ceramica chiamato Kiln, lanciato ad aprile).

Riuscirai a prendere una copia di Keeper su PS5?