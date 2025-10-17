Apple acquista i diritti televisivi della Formula 1 per i prossimi cinque anni negli Stati Uniti con un accordo da 750 milioni di dollari

HQ

Apple ha acquistato i diritti di trasmissione della Formula 1 negli Stati Uniti. Si vociferava da tempo, sapendo che il contratto con l'attuale emittente di Formula 1 negli Stati Uniti, ESPN di proprietà della Disney, è scaduto quest'anno e non c'erano state trattative per rinnovarlo. E Apple TV sembrava la scelta naturale, dopotutto, quest'anno erano i produttori del film di Brad Pitt.

L'accordo è stato annunciato venerdì, poco prima del Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin, in Texas, e per essere chiari, questo è solo per gli Stati Uniti.

Gli abbonati Apple TV potranno guardare tutte le prove, le qualifiche, le gare sprint e le gare domenicali con il consueto abbonamento da $ 12,99 al mese, con trasmissioni in inglese e spagnolo. Alcune gare saranno disponibili gratuitamente sull'app Apple TV, per invogliare nuovi spettatori.

Apple pagherà quasi il doppio di ESPN

L'accordo quinquennale vale 750 milioni di dollari: Apple pagherà alla Formula 1 circa 150 milioni di dollari all'anno, secondo Variety. Questo è un grande aggiornamento rispetto a quello che ESPN ha pagato tra il 2018 e il 2025, $ 90 milioni all'anno.

Il servizio di streaming F1 TV Premium già disponibile di $ 16,99 al mese rimarrà, ma solo tramite Apple TV.

"Abbiamo una visione condivisa per portare questo fantastico sport ai nostri fan negli Stati Uniti e attirare nuovi fan attraverso trasmissioni in diretta, contenuti coinvolgenti e un approccio tutto l'anno per tenerli agganciati", ha dichiarato Stefano Domenicali, CEO di Formula 1.

La mossa arriva bene dopo che Apple ha annunciato un rebranding del proprio servizio di streaming, da Apple TV+ a solo Apple TV.

E a proposito del film di F1, non ci sono ancora trattative ufficiali per un sequel, ma debutterà in streaming tramite Apple TV il 12 dicembre. Avendo incassato 630 milioni di dollari a livello globale, è il film sportivo di maggior successo della storia, sostengono.