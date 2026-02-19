Apple AirTag 2

Apple merita elogi per aver capito che il nuovo e aggiornato AirTag, semplicemente chiamato AirTag 2, non sarebbe particolarmente adatto a una presentazione grandiosa a Cupertino, né a un video di presentazione troppo prodotto. No, gli AirTags, più di qualsiasi altro prodotto Apple, sono dispositivi estremamente pragmatici e si concentrano quasi esclusivamente su ciò che possono fare per l'utente in termini pratici.

Quindi è stato semplicemente presentato in un comunicato stampa anonimo, e questa deliberata sottovalutazione del suo valore è davvero brillante perché, "in modo discreto" (come dicono i giovani), questo è uno dei prodotti più semplici e preziosi di Apple.

Ok, quindi cosa c'è di nuovo qui? Prima di tutto, l'esterno identico è stato dotato di componenti interni migliorati. Questo significa la seconda generazione del chip UW di Apple, disponibile anche in diversi prodotti Apple più recenti. Questo fornisce un aumento del 50% della portata per la ricerca "Precision", come la chiama Apple, un aumento approssimativo che ho effettivamente visto dimostrato in pratica in un lampo. Inoltre, la ricerca di precisione ora funziona anche sui modelli più recenti di Apple Watch.

Quando ci si avvicina, l'altoparlante del piccolo dispositivo è più grande del 50%, quindi il suono piuttosto distintivo che emette è molto più forte di prima. Preferirei comunque che fosse più personalizzabile perché non ho trovato l'opzione per far sembrare l'AirTag "mio", e anche se è più forte, è comunque un po' anemico e anonimo.

Il prezzo è esattamente lo stesso, circa £29 per uno e £99 per quattro. Ho sempre pensato che fosse abbastanza ragionevole e, come spesso accade con Apple, l'ecosistema è così vario che non è necessario acquistare accessori costosi Apple per attaccarlo da qualche parte, dato che puoi semplicemente acquistare qualcosa da terze parti - e c'è un'enorme selezione disponibile dato che le dimensioni sono le stesse.

Penso che Apple dovrebbe rendere possibile collegarlo a qualcosa senza dover effettuare acquisti aggiuntivi. Forse un piccolo buco da qualche parte, come ha fatto Tile con Life360 Mate. Ha la certificazione IP67, quindi può facilmente "semplicemente" stare su una borsa, ma devi comunque comprare qualcosa per mettere l'AirTag.

Detto ciò, AirTag 2 è altrettanto pragmatico quanto il suo predecessore, un prodotto estremamente facile da consigliare a chiunque faccia già parte di questo ecosistema, poiché la "quota d'ingresso" è bassa e la funzionalità è chiara.

È positivo che i prezzi non siano stati aumentati, che le dimensioni siano le stesse e quindi la gamma di accessori rimanga invariata, e che i vantaggi siano evidenti rispetto al suo predecessore.