Apple celebra 50 anni di "pensare diversamente"

Il 1° aprile non è solo un giorno per scherzi e bufale. Per Apple, quel giorno segna qualcosa di molto più grande e speciale—ovvero, il compleanno dell'azienda—e quest'anno celebra il suo 50° anniversario. È stato un viaggio incredibile da vedere; da un garage in California nel 1976, l'azienda è cresciuta fino a diventare una delle aziende tecnologiche più influenti al mondo.

Più e più volte, ha sconvolto l'industria, iniziando, ovviamente, con i computer domestici negli anni '80 con l'Apple II, e poi decollando davvero negli anni 2000 con iPod, iPhone, iPad e molto altro. Allo stesso tempo, i servizi di Apple sono cresciuti fino a diventare un ecosistema enorme. L'App Store, Apple Music, iCloud, Apple Pay e Apple TV+ fanno sì che molti utenti oggi vivano quasi tutta la loro vita digitale all'interno dell'ecosistema Apple—nel bene e nel male.

Li ami o li odi. Ma è difficile negare il grande impatto che Apple ha avuto sull'industria. E come parte della celebrazione, Tim Cook ha pubblicato una lettera aperta in cui ringrazia tutti coloro che hanno fatto parte del percorso. Evidenzia in particolare la filosofia centrale dell'azienda: osare pensare in modo diverso.

"Pensare diversamente è sempre stato al centro di Apple. È ciò che ci ha spinto a creare prodotti che permettano alle persone di esprimersi, di connettersi e di creare qualcosa di meraviglioso. Mentre celebriamo i 50 anni, siamo profondamente grati a tutti coloro che hanno fatto parte di questo percorso e che continuano a ispirare ciò che verrà."

Quali sono i tuoi migliori ricordi legati ad Apple?