Apple cerca di aumentare la concorrenza per gli occhiali intelligenti AI di Meta

A quanto pare, Apple sta mettendo in pausa lo sviluppo di una versione più potente del suo visore Vision Pro per perseguire un nuovo prodotto che lo vedrebbe entrare nel mercato degli occhiali intelligenti AI. Questo nuovo prodotto offrirebbe una certa concorrenza a Meta, che ha recentemente presentato i propri occhiali intelligenti AI.

Questo proviene da un rapporto di Mark Gurman di Bloomberg, che ritiene che questo faccia parte di una più ampia strategia di Apple per lanciare prodotti di intelligenza artificiale con appeal per il mercato di massa. È anche per impedire a Meta di accaparrarsi il mercato degli occhiali intelligenti AI.

Tutti i lavori sono stati interrotti sul nuovo visore Vision Pro, il cui lancio era previsto per il 2027. Tuttavia, una versione più economica dell'auricolare è ancora in lavorazione e potrebbe essere lanciata prima. Per ora, però, Apple sembra essere tutti i sistemi dotati di occhiali intelligenti AI e potrebbe persino avere il suo primo paio pronto entro il 2026.

Apple sta prendendo di mira Zuck.

