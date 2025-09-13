Apple conferma la quarta stagione di Foundation con un nuovo co-showrunner

Apple sta continuando la sua grande scommessa sull'epopea fantascientifica costellata di star e ora conferma che Foundation tornerà per una quarta stagione. Non è certo uno shock considerando la popolarità della serie, e all'inizio di quest'anno Apple ha ingaggiato Ian Goldberg come nuovo co-showrunner e produttore esecutivo. Si dice che il processo di scrittura sia ben avviato, il che segnala chiaramente che i piani per ulteriori stagioni sono in atto da tempo.

Detto questo, ci sono notevoli cambiamenti dietro le quinte con l'aumento della produzione. Goldberg subentra dopo che il co-creatore ed ex showrunner dello show David S. Goyer ha lasciato il progetto. Le riprese della terza stagione sono state notoriamente afflitte da false partenze e diversi aggiustamenti di budget.

"Non c'è nessuna serie come Foundation e ci sentiamo fortunati e onorati di portare avanti la torcia come co-showrunner nella quarta stagione", ha detto Goldberg. "Non vediamo l'ora di continuare la narrazione epica ed emotiva che ha definito le prime tre stagioni dello show e di lavorare al fianco di alcuni dei partner creativi più talentuosi e appassionati del settore".

La serie continuerà ad essere interpretata da Jared Harris, Lee Pace e Lou Llobell, insieme a Cherry Jones, Brandon P. Bell, Synnøve Karlsen, Cody Fern, Tómas Lemarquis, Alexander Siddig, Troy Kotsur e Pilou Asbæk. I membri del cast di ritorno includono Laura Birn, Cassian Bilton, Terrence Mann e Rowena King.