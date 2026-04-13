Apple dovrebbe testare 4 stili diversi per i suoi occhiali intelligenti

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Secondo Bloomberg, e riportato da Engadget, Apple potrebbe svelare i suoi nuovi occhiali intelligenti entro la fine di quest'anno.

Mark Gurman di Bloomberg ha informato il mondo che Apple potrebbe lanciare alcuni (o forse tutti) dei quattro diversi modelli che sta attualmente testando per i suoi occhiali smart. E quali sono questi stili? Si dice che siano una grande struttura rettangolare paragonabile alle Ray-Ban Wayfarer, un design rettangolare più sottile (come quelli che indossa il CEO di Apple Tim Cook), una struttura ovale o circolare più grande e un'opzione ovale o circolare più piccola. E come previsto, Apple sta anche lavorando su una gamma di colori, tra cui nero, blu oceano e marrone chiaro.

Questi smart glasses Apple sono internamente con il nome in codice "N50" e competeranno direttamente con il modello Ray-Ban Meta di seconda generazione. L'idea di differenziarsi dal concorrente è realizzare il design in modo tale da avere "lenti ovali orientate verticalmente con luci circostanti".

I prossimi smart glasses di Apple cattureranno foto e video, ma sono pensati per sincronizzarsi meglio con un iPhone... permettendo agli utenti di sfruttare l'ecosistema Apple (modifica, condivisione, telefonate, notifiche, musica, assistente vocale). Il rilascio degli smart glasses di Apple potrebbe avvenire con il prossimo Siri migliorato, che dovrebbe arrivare con iOS 27.

Apple potrebbe svelare i suoi smart glasses già alla fine del 2026 o all'inizio del 2027. E la pubblicazione ufficiale potrebbe avvenire nel 2027.