Apple è ancora una volta l'azienda più preziosa al mondo

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Per molto tempo, Apple e Microsoft si sono alternate come aziende di maggior valore al mondo, ma poiché la crisi dei chip ha portato a prezzi record dopo la scoperta dell'IA, Nvidia è invece salita in cima. Le cose sono state abbastanza stabili per un po', ma venerdì è diventato chiaro che ora abbiamo un nuovo leader.

Apple è tornata ancora una volta in cima alla vetta, seppur con un margine molto ristretto (il che potrebbe significare spostamenti temporanei ancora questa settimana). Si prevede che la ragione sia aspettative più contenute per l'IA, e potrebbe anche essere un segnale che la crisi dei chip sta iniziando a attenuarsi.