Apple finalmente presenta gli AirPods Max 2 con chip H2 e cancellazione del rumore più potente

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Quindi, finalmente è ufficiale. Apple sta lanciando la prossima generazione degli AirPods Max, e questa volta è davvero serio. In altre parole, non un aggiornamento minore con una porta di ricarica diversa, ma un modello completamente nuovo. Gli AirPods Max 2 sembrano quasi identici all'originale in superficie, ma molte cose sono cambiate sotto il cofano. La novità più importante è che le cuffie ora sono alimentate dal chip H2 di Apple, che offre una serie di nuove funzionalità e miglioramenti rispetto al suo predecessore.

Secondo Apple, la cancellazione attiva del rumore è fino a 1,5 volte più efficace rispetto a prima. Allo stesso tempo, sono state introdotte funzionalità come Adaptive Sound, Conversation Awareness—che abbassa automaticamente il volume quando inizi a parlare con qualcuno—e Voice Isolation per chiamate più chiare.

Il chip H2 apre anche la porta a funzionalità più intelligenti, tra cui la traduzione vocale in tempo reale e il volume regolabile automaticamente. Inoltre, le cuffie supportano audio lossless a 24 bit/48 kHz tramite connessione USB-C, un miglioramento significativo. Purtroppo, sembra che il prezzo rimanga lo stesso, così come il caso controverso.

Per chi fosse interessato, gli AirPods Max 2 saranno lanciati in cinque colori diversi all'inizio di aprile, con i preordini che apriranno il 25 marzo. Il prezzo? Beh, sono 549 dollari.