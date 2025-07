Apple fissa la data della premiere di ottobre per The Last Frontier

Questo ottobre, uno dei grandi progetti che arriveranno a Apple TV+ è una serie che vede cosa succede quando un aereo pieno di criminali violenti si schianta nella remota Alaska, vedendo questi criminali impazziti andare su tutte le furie, lasciando un solitario sceriffo degli Stati Uniti incaricato di radunarli e rimetterli in catene.

È conosciuta come The Last Frontier ed è una serie che debutterà il 10 ottobre. Ora lo sappiamo come un dato di fatto poiché è arrivato un trailer di rivelazione della data, dandoci un assaggio dell'incidente e di ciò che alla fine seguirà.

Per quanto riguarda il cast che apparirà in questa serie, sarà guidato da Jason Clarke con Dominic Cooper, Haley Bennett, Simone Kessell, Dallas Goldtooth, Tait Blum e Alfre Woodard che appariranno anche, con il progetto scritto da Clarke, Laura Benson, Glenn Kessler, Albert Kim, Jon Bokenkamp e Richard D'Ovidio, con Sam Hargrave di Extraction come regista.

Dai un'occhiata al trailer di presentazione della data qui sotto.