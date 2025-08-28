Apple fissa una data per il suo evento dell'autunno 2025

HQ

È di nuovo quel periodo dell'anno in cuiApple i fan si preparano a incontrare l'ultima lista di dispositivi provenienti dal gigante della tecnologia. Quest'anno, il grande evento autunnale, che tradizionalmente è il luogo in cui Apple svela il prossimo lotto di iPhones, si terrà il 9 settembre alle 18:00 BST / 19:00 CEST, il tutto presso la sua sede di Cupertino, in California.

Come al solito, Apple non ha effettivamente rivelato cosa presenterà a questo spettacolo, ma lo slogan per l'evento di quest'anno è considerato "awe dropping". Per quanto riguarda ciò che dovremmo aspettarci, l'intervallo iPhone 17 è quasi un dato di fatto, così come un nuovo sguardo a iOS 26, che dovrebbe essere implementato per intero subito dopo l'evento dal vivo.

C'è la possibilità di aggiungere nuovo hardware, forse nei dipartimenti Apple Watch o AirPods, ma ancora una volta non lo sapremo per certo fino a quando l'evento stesso Apple non rivelerà mai gli assi nella manica fino a quando l'evento non prenderà effettivamente il via.

