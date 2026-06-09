Apple ha presentato la sua nuova generazione di Apple Intelligence, oltre a una nuova Siri AI

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Come consegnato da Tech Power Up, Apple ha presentato la sua prossima generazione di Apple Intelligence e Siri AI, durante la Worldwide Developers Conference. L'intelligenza artificiale di Siri è promessa per rendere tutto "più reattivo, piacevole e più facile da usare con iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, visionOS 27 e tvOS 27".

Siri AI è una nuova versione di Siri integrata in iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e Apple Vision Pro. Può attingere alla comprensione del contesto personale per cercare tra messaggi, email, foto "e altro ancora". Siri AI può rispondere a domande relative ai contenuti sullo schermo di un utente o andare sul web per ottenere informazioni aggiornate. Un'app dedicata a Siri permette agli utenti di rivedere una conversazione passata o di avviarne una nuova. Utilizza iCloud per sincronizzare privatamente la cronologia delle conversazioni tra i prodotti di un utente.

La prossima generazione di Apple Intelligence introduce nuove funzionalità nelle app per semplificare le attività quotidiane degli utenti, come modificare immagini in Foto, navigare su più schede su Safari, esprimere creatività con Image Playground, comunicare in Messaggi e Posta "e molto altro".

I nuovi controlli parentali aiutano i genitori a gestire ciò che i loro figli possono vedere, con chi possono parlare e quando hanno accesso alle app. Con le funzionalità di sicurezza della comunicazione, i genitori possono richiedere l'approvazione per ogni nuovo contatto con cui i loro figli si collegano e abilitare interventi automatici se vengono condivisi contenuti espliciti o violenti.

Nuovi strumenti per le abitudini di tempo davanti allo schermo rendono facile stabilire le quote totali giornaliere di tempo tra app di intrattenimento, giochi e social media. Il tempo davanti allo schermo è stato riprogettato per essere più intuitivo per i genitori, offrendo una visuale rapida dell'uso medio dei dispositivi e delle app principali dei loro figli.

Sono stati apportati miglioramenti altrove: app per iPhone e iPad si avviano fino al 30% più velocemente, le foto si caricano fino al 70% più velocemente dopo essere state scattate, e i trasferimenti AirDrop sono fino all'80% più veloci. Durante le transizioni di rete, il passaggio tra reti cellulari e Wi-Fi è più fluido, e la navigazione e il trasferimento dei file tra dischi esterni e iPad è promesso fino a 5 volte più veloce. In Spotlight, Foto e Mail, l'esperienza di ricerca è stata ricostruita per renderla più stabile ed efficiente, aiutando gli utenti a trovare esattamente ciò che cercano.

Un nuovo cursore nelle Impostazioni offre agli utenti la possibilità di personalizzare il Liquid Glass, regolandolo da ultra-chiaro a completamente colorato per adattarsi alle preferenze, e le icone dell'app sono state aggiornate per essere più nitide e definite. Su Mac, gli aggiornamenti reincorporano i pilastri del design macOS, inclusi una barra degli strumenti più uniforme nella parte superiore delle app, barre laterali da bordo a bordo, icone colorate nella barra laterale "e altro ancora".