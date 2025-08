Apple ha ufficialmente spedito 3 miliardi di iPhone

HQ

Apple, oltre ad essere una delle poche aziende valutate oltre i 3 trilioni di dollari, ha appena superato un enorme traguardo relativo al numero tre. In una recente telefonata sugli utili, il CEO Tim Cook conferma che Apple ha spedito il suo tremiliardesimo iPhone. Sì, sono quasi abbastanza iPhone in circolazione per metterne uno in tasca a metà della popolazione mondiale...

Questa impresa arriva circa un decennio dopo che Apple ha spedito il suo primo miliardo di iPhone nel 2016, basandosi sul primo dispositivo lanciato nel 2007. Sebbene non esistano informazioni ufficiali per corroborare i dati, Engadget riferisce che il duemiliardesimo iPhone è stato venduto nel 2021. Questo sembra mostrare che gli iPhone si vendono a un ritmo sempre più veloce, con queste cifre che suggeriscono che il quattromiliardesimo potrebbe addirittura essere venduto nel 2028/29.

Oltre a questo, Apple afferma anche che gli iPhone si sono rivelati un grande successo nel terzo trimestre, offrendo un buon fatturato di 94 miliardi di dollari da solo, che rappresenta un aumento del 10% anno su anno.

Per chiunque si chieda quanto impatto abbianoApple avuto le tariffe del presidente Donald Trump, la società ha dichiarato di aver sostenuto 800 milioni di dollari di spese tariffarie nel trimestre terminato a giugno, che sebbene sia una quantità estrema di denaro, è solo una goccia nell'oceano delle entrate di iPhone solo nello stesso periodo.

