Apple introdurrà il primo MacBook touchscreen tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027 Il nuovo MacBook sarà inoltre dotato di uno schermo OLED, ma queste nuove funzionalità avranno un costo.

Sembra che Apple stia per abbandonare presto gli schermi mini LED dei suoi laptop MacBook Pro e presto adotterà uno schermo OLED. Inoltre, si ritiene che il gigante della tecnologia offrirà un touchscreen senza notch anche con questo nuovo MacBook. Questo rapporto proviene da Bloomberg, che afferma che mentre Apple è stata resiliente all'idea di un touchscreen sui suoi modelli di MacBook Pro per un po' di tempo, molto può cambiare in pochi anni e la tecnologia sembra consentire i touchscreen ora. Tuttavia, si noti che sia il touchscreen che l'OLED avranno un notevole aumento dei costi per i nuovi modelli di MacBook Pro con chipset M6. Scopriremo quale sarà il costo tra un po' di tempo, dato che non dovrebbero arrivare prima della fine del 2026 o dell'inizio del 2027.