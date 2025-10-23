Apple lancerà un telefono pieghevole orizzontale e verticale, insieme all'iPhone del 20° anniversario entro 3 anni

HQ

Apple sembra impegnata a provare nuovi fattori di forma con il suo iPhone di punta, ma non riesce a decidere quale sarà il futuro permanente dell'iPhone. Almeno, questo è se si deve credere ai rapporti recenti, poiché affermano che Apple utilizzerà tre diversi fattori di forma in altrettanti anni.

Come riportato da yeux1122 e catturato da Wccftech, a quanto pare Apple si sta preparando a lanciare il suo primo iPhone pieghevole nel 2026. Secondo quanto riferito, questo telefono avrà una piegatura orizzontale e si dispiegherà per avere le dimensioni dell'iPad mini o giù di lì.

È probabile che l'iPhone del 2027 sia un modello per il 20° anniversario, caratterizzato da un design a cornice zero che apparentemente ha la forma di una barretta di cioccolato piatta, oltre a un display OLED che si piega attorno a tutti e quattro i bordi, il pieno utilizzo della tecnologia sotto il display e uno strato di diffusione della luce a forma di cratere.

Poi, l'anno successivo porterà un iPhone pieghevole verticale, che è più simile a una conchiglia, con un display esterno per le notifiche e curve su tutti e quattro i bordi attorno alla cerniera in modo che la piega si fonda perfettamente.

