Apple lancia Plus, presenta iPhone 17 Air e Pro aggiornato

Non ci sarà più il modello Plus, poiché Apple ha appena rivelato la nuova serie di iPhone 17 senza la versione più grande che ha debuttato per la prima volta insieme all'iPhone 6S. Il grande titolo questa volta, tuttavia, è che il modello base ha finalmente un display a 120Hz, qualcosa che è stato a lungo standard nel resto del mondo degli smartphone, anche nei dispositivi più economici. Lo schermo include anche la funzionalità always-on e un'impressionante luminosità di picco di 3000 nit.

Sotto il cofano troviamo il nuovo chip A19, che promette non solo prestazioni migliori ma anche una durata della batteria leggermente più lunga. Apple sta anche introducendo un nuovo vetro protettivo che si dice sia tre volte più resistente ai graffi e riduca i riflessi. Altri miglioramenti minori includono una ricarica più veloce, 256 GB di spazio di archiviazione di serie e una fotocamera frontale Center Stage. I preordini di iPhone 17 iniziano il 12 settembre alle 14:00 e le spedizioni iniziano il 19 settembre. Il prezzo di partenza è fissato a 799 USD.

Il modello alternativo di quest'anno, che prende il posto di Plus, è l'iPhone Air, un dispositivo che misura solo 5,6 mm nel suo punto più sottile. Ma sottile non significa debole. Al contrario, è alimentato dall'ultimo chip A19 Pro di Apple, che l'azienda afferma essere il processore più veloce di qualsiasi smartphone fino ad oggi. A ciò si aggiungono il nuovo modem C1X, che secondo quanto riferito raddoppia la velocità dei suoi predecessori, e il chip N1 che consente il supporto Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.

Le fotocamere sono un altro punto di forza. Sul retro si trova una fotocamera Fusion da 48 MP in grado di eseguire uno zoom 2x in qualità ottica, mentre la parte anteriore ospita una fotocamera Center Stage da 18 MP per videochiamate e selfie. Il display da 6,5 pollici offre una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, funzionalità sempre attiva e una luminosità massima di 3000 nit. Un altro grande passo è la decisione di Apple di rimuovere completamente la scheda SIM fisica in tutto il mondo. iPhone Air è quindi un dispositivo eSIM puro, che libera più spazio interno per i componenti. I preordini si aprono il 12 settembre alle 14:00, con il lancio fissato per il 19 settembre e un prezzo di 999 USD.

Per coloro che vogliono ancora di più, Apple sta anche rilasciando il Pro, il modello più potente, che quest'anno è stato notevolmente aggiornato. Mentre l'Air si è dimagrito, il Pro è invece diventato più spesso e robusto grazie ad un nuovo telaio in alluminio. Il risultato è un telefono più resistente e dall'aspetto più premium. Vengono introdotti anche diversi nuovi colori, tra cui un sorprendente arancione che è destinato a far girare la testa. All'interno, il processore A19 Pro offre l'esperienza iPhone più veloce di Apple. Resta da vedere se l'aumento delle prestazioni sarà evidente nell'uso quotidiano, ma Apple promette una potenza più fluida e costante grazie a un nuovo sistema di raffreddamento. Lo schermo e il retro sono inoltre dotati di uno scudo in ceramica aggiornato, che ora si dice sia tre volte più resistente ai graffi.

Per quanto riguarda la fotocamera, l'aggiornamento più grande è un teleobiettivo 4x da 48 megapixel, che consente di fatto uno zoom 8x a 12 MP. Tutte e tre le fotocamere posteriori sono ora da 48 MP, mentre la fotocamera selfie supporta il Center Stage di Apple. Per i creatori di video, è stato aggiunto ProRes RAW, che offre livelli di dettaglio più elevati per le registrazioni professionali. Lo spazio di archiviazione parte da 256 GB e arriva fino a ben 2 TB. Apple non ha rivelato l'esatta capacità della batteria, ma la definisce la migliore di sempre. L'iPhone 17 Pro parte da 1099 USD, con i preordini che si aprono il 12 settembre alle 14:00 e vengono lanciati il 19 settembre.

Quindi, sarai tentato dall'iPhone 17, dall'ultrapiatto Air o dal potente Pro?