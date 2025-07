Apple Music festeggia il suo 10° anniversario con la playlist All Time Replay dedicata

HQ

Sono passati 10 anni da quando Apple Music è arrivato per la prima volta. Pazzesco, vero? Certamente non sembra che lo sfidante Spotify sia in circolazione da così tanto tempo, ma lo ha fatto, e ora Apple sta cercando di celebrare questo anniversario con una nuova funzionalità.

Conosciuto come Replay All Time, questo funzionerà in modo simile alle playlist annuali Replay che arrivano e raccolgono le tue canzoni più ascoltate nell'ultimo anno. Come suggerisce il nome, Replay All Time raccoglierà le tue canzoni più popolari dell'ultimo decennio e le inserirà in una playlist in loop accessibile tramite la scheda Home nel servizio.

La playlist è disponibile da oggi e raccoglie le tue 100 canzoni più ascoltate in un unico posto, per un'esperienza nostalgica che evocherà alcuni ricordi della persona che eri dieci anni fa.

In caso contrario, è prevista una serie di altre cose per celebrare i 10 anni di Apple Music, tra cui un conto alla rovescia per le prime 500 canzoni più ascoltate in streaming che verrà eseguito su Apple Music Radio e il conto alla rovescia per 100 canzoni al giorno fino a quando la canzone più ascoltata in streaming di tutti i tempi non verrà svelata il 5 luglio.

