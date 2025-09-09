Apple presenta AirPods Pro 3

HQ

Apple ha appena rivelato gli AirPods Pro 3, la prossima generazione di auricolari che fa fare un serio passo avanti a questo concetto. Il nuovo modello introduce diverse caratteristiche che lo contraddistinguono, anche in un mercato già competitivo. Tra i maggiori aggiornamenti c'è una migliore cancellazione attiva del rumore, che secondo Apple è due volte più efficace rispetto ai precedenti AirPods Pro 2. Anche la qualità del suono è stata migliorata e gli AirPods Pro 3 ora hanno un grado di protezione IP57, che offre loro una migliore protezione contro polvere e acqua.

Un'altra caratteristica accattivante è il monitoraggio della frequenza cardiaca, preso in prestito da PowerBeats Pro. Con questa aggiunta, gli auricolari possono essere abbinati all'app Apple Fitness per tenere traccia degli allenamenti, quasi come avere un Apple Watch per le orecchie. Gli AirPods Pro 3 sono inoltre dotati di Apple Intelligence, che consente la traduzione in tempo reale delle conversazioni. Resta da vedere quanto bene funzionerà in pratica, ma il potenziale qui è enorme.

Anche la durata della batteria è migliorata, offrendo otto ore con la cancellazione del rumore attiva e fino a dieci ore in modalità trasparenza. Gli AirPods Pro 3 arriveranno sugli scaffali dei negozi il 19 settembre, al prezzo di 249 USD.

Quindi, quali auricolari stai usando oggi e gli AirPods Pro 3 saranno il tuo prossimo aggiornamento?