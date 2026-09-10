Apple presenta il suo primo smartphone pieghevole noto come iPhone Duo, con prezzi che partono da £1.999

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Durante il suo evento autunnale annuale ieri sera, Apple ha ufficialmente presentato una serie di nuovi prodotti. Certo, la gamma era piuttosto piccola rispetto agli anni precedenti, poiché mentre la 18ª generazione di iPhone è stata mostrata, così come la quinta generazione degli AirPods base, il piatto principale è stato l'annuncio del primo smartphone pieghevole di Apple.

Questo è noto come iPhone Duo ed è un po' diverso dall'attuale filosofia di design dell'iPhone. Per prima cosa, il corpo chiuso ha una forma compatta da 5,4 pollici, dove un lato ha un'unità fotocamera e l'altro un touchscreen e un piccolo obiettivo frontale. Quando però viene aperto e le due due parti piegate sono collegate, lo schermo si sposta in un display molto più grande da 7,6 pollici, che si tratta di un Super Retina XDR. Entrambi i display sono inoltre dotati di una nuova nano-texture per ridurre riflessi e riflessi, inoltre entrambi sono a 3.000 nit, supportano ProMotion, elementi Always On e in futuro supporteranno anche Apple Pencil.

Per quanto riguarda la tecnologia dietro l'iPhone Duo, il sistema è alimentato da un chip A20 Pro, che può sfruttare il nuovo Apple Intelligence e il compagno Siri che sarà presto lanciato. Ci è stata persino promessa la durata della batteria più lunga di sempre da un iPhone con il Duo, inoltre questo dispositivo è considerato la "CPU più veloce di uno smartphone" grazie a un aumento del 20% di velocità rispetto al chip A19 Pro e un salto complessivo del 35% nelle prestazioni rispetto al chipset dell'anno scorso.

Oltre a questo, l'iPhone Duo mantiene il retro Ceramic Shield per proteggere il dispositivo, mentre il Ceramic Shield 2 offre tre volte la solita resistenza ai graffi per la parte anteriore del dispositivo. Questo si aggiunge alla resistenza a schizzi, acqua e polvere grazie alla certificazione IP68, con la cerniera che collega le due pieghe che è un modulo stampato in 3D realizzato in titanio di grado 5.

Il modulo fotocamera include solo due obiettivi (24MP e 48MP Fusion principale), con l'iPhone Duo in grado di registrare in 4K/120FPS e in Dolby Vision. Lo schermo principale Home è stato leggermente ridisegnato per adattarsi all'esperienza pieghevole, con la dock ora posizionata sul lato del dispositivo e non sul basso. Inoltre, il Touch ID è supportato da un lettore di impronte digitali sul lato dell'iPhone Duo, mentre Face ID è carente in questo modello.

Per quanto riguarda il prezzo, l'iPhone Duo sarà uno smartphone molto costoso, con un totale di £1.999 per il modello base da 256 GB. Ci saranno anche 512 GB e 1 o 2 TB, con questi che saranno venduti rispettivamente a £2.199, £2.599 e ben incredibili £3.199.

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