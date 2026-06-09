Apple presenta un enorme nuovo aggiornamento CarPlay tramite iOS 27
Non è ancora chiaro quali paesi riceveranno tutte le nuove funzionalità di Siri AI per CarPlay.
Attraverso la WWDC, Apple ha rivelato uno dei suoi aggiornamenti più importanti sul funzionamento di CarPlay da molti anni.
Il titolo è l'arrivo di Siri AI, l'assistente vocale di nuova generazione di Apple. A differenza dell'attuale Siri, il nuovo sistema è progettato per comprendere il contesto, ricordare le richieste precedenti ed eseguire azioni su più app.
In un'auto, questo significa che i conducenti possono porsi domande molto più naturali senza dover specificare ogni dettaglio. Ad esempio, Siri AI potrebbe trovare informazioni dai messaggi, aggiungere destinazioni a un percorso o impostare promemoria basati sulle conversazioni, tutto tramite comandi vocali.
Apple Maps migliorerà il rilevamento della rotta e la precisione GPS, aiutando gli automobilisti a determinare con maggiore precisione la posizione e la direzione di viaggio. Anche gli ascoltatori di musica e podcast stanno ricevendo un gradito miglioramento. Un nuovo mini-player audio introduce lo scrubbing audio direttamente dal touchscreen del veicolo, permettendo agli utenti di saltare a punti specifici di una canzone o di un podcast senza dover allungare la mano dal telefono. Apple promette anche un miglioramento dell'affidabilità wireless di CarPlay, rispondendo a una delle lamentele più comuni tra gli utenti.
Sul fronte visivo, anche Liquid Glass verrà trasferito, introducendo nuovi widget e Live Activities. Le chiamate in arrivo, le notifiche e i widget informativi sono stati anch'essi riprogettati per essere meno invadenti durante la guida.
Al momento non è chiaro quali paesi riceveranno quali funzioni di intelligenza artificiale Siri al lancio, quindi restate sintonizzati per notizie concrete mentre ci avviciniamo al vero e proprio lancio di iOS 27 questo autunno.