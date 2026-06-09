Apple presenta un enorme nuovo aggiornamento CarPlay tramite iOS 27

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Attraverso la WWDC, Apple ha rivelato uno dei suoi aggiornamenti più importanti sul funzionamento di CarPlay da molti anni.

Il titolo è l'arrivo di Siri AI, l'assistente vocale di nuova generazione di Apple. A differenza dell'attuale Siri, il nuovo sistema è progettato per comprendere il contesto, ricordare le richieste precedenti ed eseguire azioni su più app.

In un'auto, questo significa che i conducenti possono porsi domande molto più naturali senza dover specificare ogni dettaglio. Ad esempio, Siri AI potrebbe trovare informazioni dai messaggi, aggiungere destinazioni a un percorso o impostare promemoria basati sulle conversazioni, tutto tramite comandi vocali.

Apple Maps migliorerà il rilevamento della rotta e la precisione GPS, aiutando gli automobilisti a determinare con maggiore precisione la posizione e la direzione di viaggio. Anche gli ascoltatori di musica e podcast stanno ricevendo un gradito miglioramento. Un nuovo mini-player audio introduce lo scrubbing audio direttamente dal touchscreen del veicolo, permettendo agli utenti di saltare a punti specifici di una canzone o di un podcast senza dover allungare la mano dal telefono. Apple promette anche un miglioramento dell'affidabilità wireless di CarPlay, rispondendo a una delle lamentele più comuni tra gli utenti.

Sul fronte visivo, anche Liquid Glass verrà trasferito, introducendo nuovi widget e Live Activities. Le chiamate in arrivo, le notifiche e i widget informativi sono stati anch'essi riprogettati per essere meno invadenti durante la guida.

Al momento non è chiaro quali paesi riceveranno quali funzioni di intelligenza artificiale Siri al lancio, quindi restate sintonizzati per notizie concrete mentre ci avviciniamo al vero e proprio lancio di iOS 27 questo autunno.