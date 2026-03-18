Apple può creare oggetti 3D con effetti di luce realistici a partire da un'unica immagine grazie al suo nuovo modello AI

HQ

9to5mac.com ora può dirci qualcosa di interessante. I ricercatori di Apple hanno creato un modello di IA che ricostruisce un oggetto 3D da una singola immagine, mantenendo "riflessi, evidenziazioni e altri effetti coerenti su diversi angoli di visione".

Nel nuovo studio di Apple, intitolato LiTo: Surface Light Field Tokenization, i ricercatori "propongono una rappresentazione latente 3D che modella congiuntamente la geometria degli oggetti e l'aspetto dipendente dalla vista". In altre parole, Apple ha creato un modo per ricostruire un oggetto tridimensionale e anche come la luce che interagisce con esso dovrebbe apparire da angolazioni diverse.

I ricercatori sono anche riusciti ad addestrare il modello affinché possa fare tutto ciò usando un'unica immagine invece di usare metodi più comuni che richiedono immagini da angolazioni diverse per consentire la ricostruzione 3D. Tutto questo ha richiesto parecchio addestramento per il modello, come previsto.

Il processo vero e proprio è molto tecnico e piuttosto impegnativo, quindi chiunque sia interessato dovrebbe leggere di più sull'argomento proprio qui.