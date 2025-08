Apple raggiunge un traguardo enorme: 3 miliardi di iPhone venduti

HQ

Apple ha ufficialmente spedito il suo 3 miliardesimo iPhone, ha rivelato il CEO Tim Cook durante la chiamata sugli utili del Q3 fiscale della società alla fine di luglio 2025. Si tratta di un aumento rispetto al primo miliardo venduto in nove anni (2007-2016), ai due miliardi cinque anni dopo (2021) e al terzo miliardo di soli quattro anni dopo, una chiara accelerazione. Nel solo terzo trimestre, i ricavi dell'iPhone hanno raggiunto i 44,6 miliardi di dollari, con un aumento di circa il 13% rispetto all'anno precedente, e rappresentando quasi la metà del bottino trimestrale totale di 94 miliardi di dollari di Apple.

Tuttavia, l'azienda non si sta accontentando. Apple continua ad affrontare venti contrari, dai dazi persistenti legati alle politiche commerciali dell'ex presidente Trump alle critiche per l'integrazione ritardata dell'intelligenza artificiale nelle esperienze hardware e software. Guardando al futuro, mentre Apple scommette sulla tecnologia emergente, dirigenti chiave come Eddy Cue suggeriscono che gli smartphone potrebbero non dominare per sempre, anche se Cook esprime fiducia che i nuovi dispositivi completeranno, non sostituiranno, gli iPhone.

Tim Cook ha scritto:

"Oggi Apple è orgogliosa di annunciare un record di fatturato nel trimestre di giugno, con una crescita a due cifre in iPhone, Mac e Servizi e una crescita in tutto il mondo, in ogni segmento geografico. Al WWDC25, siamo stati entusiasti di presentare un nuovo bellissimo design software che si estende a tutte le nostre piattaforme e abbiamo annunciato ancora più fantastiche funzionalità di Apple Intelligence. Siamo molto soddisfatti della nostra performance record per il trimestre di giugno, che ha generato una crescita dell'EPS del 12%. Anche la nostra base installata di dispositivi attivi ha raggiunto un nuovo massimo storico in tutte le categorie di prodotto e segmenti geografici, grazie ai nostri altissimi livelli di soddisfazione e fidelizzazione dei clienti".

